Tanel Toom usub, et «Tõde ja õigus» räägib universaalsetest väärtustest. «Väga hea meel on, et «Tõde ja õigus» on sellisel kujul Eestist väljapoole jõudnud. See näitab, et see lugu kõnetab ka praegusel ajal inimesi ja mitte ainult Eestis,» ütles Eesti suurfilmi režissöör.