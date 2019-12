Töökiusamine kasvab Eestis hoogsalt

Tellijale

«Tööinspektsiooni on kirjalikult sel aastal pöördutud töökiusamise küsimusega 70 korral,» rääkis inspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar. Kui veel kaks aastat tagasi nõustas tööinspektsioon 23 konkreetset töökiusamise juhtumit, siis tänavu oli neid juba 52. Selleteemalisi vaidlusi on olnud nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtutes ning teema on jõudnud arutamiseks juba ka riigikohtuni.