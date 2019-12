Nädala mõte: mõtle enne, kui aitama hakkad

Tänases lehenumbris kirjutame metsloomadele toidu viimisest, mida jõuluajal ikka tehakse, ent mida loomadel tegelikult vaja ei ole, sest nad on võimelised meie metsades ise hakkama saama ja ­ellu jääma. Ja kui ka peaks tulema karm talv, võiks seda nimetada looduslikuks valikuks või tugevama ellujäämiseks.

Suurest tahtest aidata võime hoopis liiga teha – viime valet toitu, levitame haigusi, nõrgestame loomi. Samamoodi on lindude toitmisega. Kui vahepeal lumi maha sadas ja talvetunne peale tuli, soetasin esimest korda linnumaja. Ent see ­ootab siiani sahvris, sest lugesin üht intervjuud linnuteadlasega ja sain aru, et oma teadmatusest võin lindudele karuteene teha. Lausa sellise, et nad pole võimelised kevadel järglasigi saama. Nüüd siis ootan miinuskraade ja täiendan oma teadmisi, mida lindude söögilauale üldse panna.

Samamoodi on metsloomadega. Jahimehed leiavad, et enesehariduslikus mõttes on metsloomadele söögiviimine tervitatav, ent tuleb täpselt teada, mida neile anda võib.

Inimesega on õnneks lihtsam, meie söögilaud on märksa mitmekesisem. Eriti pühade ja pidustuste ajal ning neid jagub meil nüüd kahe nädala jooksul piisavalt. Väikeseks spikriks, mida peolauale või kingikotti pista, on tänases lehes lugu, kus toiduvaldkonna spetsialistid toovad välja oma tänavuse aasta meeldejäävamad kodumaised tooted. On tore, et märgatud on meie väiketootjaid ja päris palju tuuakse välja just väiketootjate kitsejuustutooteid.