Eesti kurgi kõrge hinna määrab kaupmees

Tartu külje all asuva Grüne Fee kasvuhooned on pimedal sügisõhtul kaugele näha ning isegi siinsed linnud teavad, et käreda pakase ajal saab end kasvuhoonete katusel soojendada. Kurgikasvuhooned on tihedalt täis tumeroheliste suurte lehtedega kurgitaimi. Ajakirjanikul koduse kasvuhoone pidajana jääb üle vaid imestada – minu kurgitaimed ei näe isegi südasuvel nii uhked välja. Kurgikoristus on tänaseks just lõppenud – iga taim annab päevas ühe kurgi ja aasta jooksul peaks igalt taimekohalt tulema 180 kurki. Edasi kurgid kiletatakse ja saadetakse laost poodide poole teele. Teekond võib osutuda pikaks, sest jaotus- ja logistikakeskused asuvad kaubandusettevõtetel valdavalt Tallinnas. Nii pole imestada, kui mõnda lähedal asuvasse Tartu poodi jõuab kurk Tallinna kaudu suure ringiga.