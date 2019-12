Jõulupreemia sõltub tööandjast, aga ka ilmast

Tellijale

Üle kümne aasta ühes ja samas põllumajandusettevõttes töötav nelja lapse isa Mait Tõnise ootab jõulupreemiat ja pole seni kindel, kas seda saab. Pooltel aastatel on saanud. „Jõulupreemia on alati meeldiv boonus, olenemata summa suurusest,” sõnas ta. Kui preemiat ei saanud, võttis Tõnise seda kui teadmist, et järelikult oli tööandjale kehv aasta. Kordagi pole tulnud mõtet, et tema oleks kehvasti tööd teinud. „Mõistan ju, et aastad pole vennad,” kinnitas ta. Ettevõttes pole rahast kombeks omavahel rääkida. „Ootan jõulupreemiatki kui kingitust jõuluvanalt, kui saan, on meeldiv üllatus.”