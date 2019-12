Asjatundjate lemmiktoodete hulgast leiab nii kitsejuustu kui ka toonikut

Väga hea meel on, et Eesti joogimaastikul on peale käsitöö­õlude tugevalt kanda kinnitanud kodumaised käsitööveinid. Üks esimesi koduveinimeistreid Tiina Kuuler tegi otsa lahti ja andis 2014. aastal välja Valgejõe Veinivilla esimese ametliku veini. Nüüdseks on juba kaugelt üle kümne tootja, kes meie puu- ja köögivilja ning marju väärindavad, muutes need nauditavaks jumalate joogiks.

Usun, et usaldust Eesti toidutootjate vastu kasvatavad nii avatud talude päevad kui ka avatud toidutööstused septembrikuus. Mõistagi on erialaproffidele usalduse ja avatud suhtlemise kohaks meie toidumess.

Külastasin augustikuus Kolotsi talu Võrumaal. Merle ja Mart Leibur on oma kitsejuustudega korduvalt meeldivaid maitseelamusi pakkunud. Hea on toidutootjat isiklikult tunda, olgu ta siis suure ettevõtte juht, tehnoloog, väiketootjast taluperemees või -perenaine.

Minu hinnangul on turult puudu Soome tüüpi mahedamaitseline sinep, tagasihoidlik on ka teraliste kohupiimade valik ning tootearenduses on veel ruumi juustudele.

Väga hea mulje on jätnud väikesed juustutootjad väljaspool Tallinna (Üvasi talu, Kolotsi kitsetalu, Andri-Peedo talu jt), keda olen külastanud või kelle tooteid mekkinud. Eriti hõrgud on kodumaised kitsejuustud. Samas on väiketootjate imehead toodangut tavapoodides vähe. Minu suurim soov oleks, et saaksin rohkem kvaliteetseid Eesti juustusid (sh väiketootjate omi) poodidest mugavalt kätte, mitte ei peaks vaid suurtootjate toodanguga piirduma.

Toon välja paar 2019. aasta üllatajat.

Murimäe Veinikeldri Viveinaks 2018. aasta viinamarjadest. Veinimeister Janika Ilves on pärast katsetamisi timminud paika imelise Eestis kasvatatud viinamarjadest punaveini. Usun, et nii mõnigi veinisõber jääb selle veini päritolu arvamisel hätta. Nii juhtus vähemalt meie juuniorsommeljeede kursuse pimedegustatsioonil.

Tori Siidritalu magus mustasõstravein, mida on tammevaadis laagerdatud. Maitsesime seda veini sügisesel veinituuril, kui külastasime Eesti veini kambri koostööpartnereid. Kuigi Tori Siidritalu jäi kahepäevasel veinirallil viimaseks, siis selle veini degusteerimine on kõige eredamalt meeles. Loodan, et tulevikus jõuab tammevaati järjest rohkem kodumaist marjaveini.

Toiduainetest tooksin välja Kalamatsi pikalt laagerdunud kitsepiimajuustu ja Tõrvaaugu Mahe Talu tatramüsli.

Raivo Vokk. FOTO: Konstantin Sednev

Raivo Vokk, toitumisteadlane, Tallinna Tehnikaülikooli professor

Meremäelt mustasõstramahl, kanepiseemnetega pehmik ja Nopri murakakohupiim. Raske on pikemalt põhjendada, kui kvaliteet on sedavõrd hea ja maitse super!

Sirje Potisepp. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

Eestis on nii mitmekülgne toidutööstus ja tootevalik, et konkreetsete toodete asemel tooksin lõppevast aastast välja mõned suunad ja märksõnad. Need paistsid silma ka Eesti parima toiduaine konkursil. Sel aastal toimus konkurss 25. korda ja osalenud toodete hulk oli rekordiline.

Tervislikkus. Tootjad tulid välja toodetega, milles on märksa vähem lisatud suhkrut, see suund jätkub tootearenduses ka tulevikus. Eelkõige puudutab see joogi- ja piimatoodete sektorit, kus on tehtud palju selleks, et pakkuda tarbijale tervislikumaid tooteid. Ka pakendite suurus varieerub ja teeb inimese jaoks lihtsamaks sobiva koguse soetamise ja tarbimise.

Funktsionaalsus. Tarbijad on aina teadlikumad ja toitumine peab sobima nende elustiiliga. Nad soovivad, et tootel oleks funktsionaalsus, mis toetab nende elustiili (näiteks suurem valgusisaldus, Heleni kiudainete, vitamiinide ja mineraalidega rikastatud helbed).

Suurem rasvaprotsent. Kui mõni aeg tagasi olid populaarsed väikese rasvasisaldusega tooted, siis see on muutunud. Au sisse on tõusnud täispiimad, kooresed jogurtid.

Klassikud. Jätkuvalt on rida tooteid, mida eestimaalased armastavad ja mis on püsinud aastaid müügiedetabeli tipus, eelkõige pagaritooted (leib, sai). Mõned tooted on aastaid püsinud sisuliselt samasugusena, näiteks Eesti parima toiduaine grand prix’ võitnud Leiburi Rukkipala. Selliste toodete muudatused on minimaalsed, sest tarbija jaoks peitubki nende väärtus püsivuses.