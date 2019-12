Kohvipuu lehtedest keeda teed

Tellijale

Kohvipuu (Coffea) pärineb Lõuna-Araabiast ja Ida-Aafri­kast. Kohvipuid on eri autorite arvates 25–80 liiki. Kohvipuud on igihaljad 3–6 m kõrguseks kasvavad taimed madaraliste sugukonnast. Tumerohelised lehed on 10–15 cm pikad ja 4–9 cm laiad. Õied on valged ja lõhnavad jasmiinilaadselt. Viljad on säravpunased lihakad kuni 1,5 cm pikkused, sisaldavad kahte seemet (kohviuba), milles on 2,7–6 protsenti kofeiini. Ühelt puult võib saada 4–5 kg vilju, millest omakorda saab 600–700 g toorkohvi.