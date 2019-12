Õunamahl kergitab leivatainast

Tellijale

Rosiine andis idee

Pagarikoja omanik Andrus Lepp on pidanud ikka ja jälle vastama küsimusele, kust tuleb Rosiine nimi. Lihtne oleks väita, et see oli tema vanaema, aga tegelikult on lugu keerulisem. Andrus ja tema vanemad kutsusid vanaema Lindaks, teadmata, et tal oli ka teine nimi. Saksapärane Rosiine oli Nõukogude ajal varjus ning tuli alles hiljuti välja vanadest dokumentidest.