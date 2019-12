Lisaks oli pereettevõttel plaanis jõuda oma lambapiimast tehtud toodetega veel tänavu poelettidele, aga etikettide väljatöötamine võttis eeldatust mitu kuud rohkem aega ja valmis said need alles siis, kui lammastel piim lõppes. „Nüüd ootame poegimisperioodi, mis peaks algama üsna kohe. Kogu toodangu saime aga kenasti eraisikutele ja restoranidele müüdud, turustamisega muret polnud. Lähikuudel saavad aga lambapiimatoodete huvilised meie kaupa juba poodidestki osta,” on Kaisa ja Priit Tähe kindlad. Eelkokkulepped on perenaise sõnul sõlmitud COOPi, Kaubamaja, Stockmanni ja mitme väiksema kauplusega. „Müüki tulevad juustudki, aga põhirõhu paneme lambapiimajogurtile, mida pakume seitsme eri maitsega,” lubas ta.