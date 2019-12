Pilguheit aastale: Põltsamaa roosiaia maatüki saatus jätkuvalt lahtine

Kui roosiaia perenaine postitas nädalavahetusel Facebooki teate, et sai Maa-ametilt kirja korraldusega vabastada ja siledaks lükata maatükk, millel asub ligi saja roosiga kollektsioon, vallandus tõeline emotsioonide puhang. Esmaspäeva hommikuks sai ta tuhandeid toetusavaldusi ja abipakkumisi, teiste seas ka paar kõnet Riigikogu liikmetelt, kes lubasid asja veel sama päeva jooksul korda ajada. Paraku pole asi siiani paigast liikunud.

Põltsamaa roosiaed laiub ettevõttele kuuluval 3,2 hektaril, aga vaidlus puudutas parkla kõrval asuvat 1000ruutmeetrist riigile kuuluvat platsi. Tegu oli omal ajal räämas maa-alaga ja roosiaia eelmised omanikud leppisid vallaga kokku, et heakorrastavad oma kuluga selle koha. Nii ongi roosiaed paarkümmend aastat maatüki eest hoolitsenud ja sinna pargiroose istutanud.

Nüüdseks on Keskkonnaministeerium, Maa-amet, Põltsamaa vald ja OÜ Eesti Roos arutanud, kuidas küsimust lahendada. Keskkonnaministeeriumi riigivaraosakonna nõunik Eike Pärnamägi ütles, et aprillis pakkus Maa-amet välja, et Eesti Roos võiks riigimaa vahetada talle kuuluva tühjalt seisva samaväärse maatüki vastu, kuid sellest Eesti Roos keeldus.