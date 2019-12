Pilguheit aastale: veelauapargi avaaasta kulges õppimise tähe all

„Esimene hooaeg oli edukas,” kinnitas Roosmaa detsembri keskel. „Pargist võis suve jooksul läbi käia tuhandeid inimesi. See ei ole kindlasti meie piir, palju oleneb reklaamist.”

Roosmaa rõhutas, et see aasta kulges talle õppimise tähe all. „Nõrkadest kohtadest tuli näiteks välja, et meil puudub instruktorkoosseis. Praegu suudame inimesi teatud tasemele koolitada, kuid edasi enam mitte,” nentis ta. „Kui sõitja suudab veelauaga tasakaalu hoida ja trossiliini kasutades edasi-tagasi sõita, siis varem või hiljem soovib ta oma sõidutaset parandada.”

Küsimusele, millal inimeste palkamiseks läheb, vastas Roosmaa, et proovis tänavu püsikulusid võimalikult väiksena hoida ja nägi ise vaeva. „Aga ei ole hullu, nüüd on mul pilt selge ja tean, millal on tööjõudu juurde vaja ja millal mitte,” avaldas ta.

Sel hooajal ehitati wake-pargi juurde suur paviljon, mis kehvema ilmaga suuremale seltskonnale varju pakub. Lõpetamisel on sisetööd. Kui need ühel pool, on pargi avaetapi ehitus valmis.

Igor Roosmaa on rõhutanud, et park võiks olla koht, kus on tegevust ka talvel. Näiteks köetakse seal pühapäeviti talisuplejate jaoks abihoones olev saun soojaks. Nii on tehtud sügisest saati. „Plaane on mitmesuguseid. Kui külma, jääd ja lund jagub, soovin talve jooksul valmis saada uisuväljaku, lastele mõeldud rendi-ATVde raja ja lumelauapargi,” loetles ta.

Tulevikus korraldaks Igor Roosmaa Väätsa pargis hea meelega koolitusi ja laagreid, kuid need ei ole mõeldud vaid veelauduritele. Ta nimetas SUP-laual tehtavaid treeninguid, mis on mujal päris populaarsed. SUP-lauad on pargis olemas.