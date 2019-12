Pilguheit aastale: Varbla puhkeküla sadam valmib peagi

„Eesti-Läti piiriülese koostöö programmist rahastatud tööd ehk sissesõidukanal, muul, navigatsioonimärgistus, 10 külalispaadikohta, vee- ja elektrisüsteemid said valmis jaanipäevaks. Sealtmaalt on tulnud hakkama saada omafinantseeringuga, mis on kasvanud kavandatust märksa suuremaks. Praegu käib kibekiire töö sadamahoone kallal, lisaks alustasime uue saunahoone ja pesemisruumide ehitamist. Enne navigatsioonihooaega peaks kõik valmis jõudma, aga lindilõikamiskuupäev pole veel kivisse raiutud. Lõpukorral on heakorratööd, kevadeks jääb muru ja puude istutamine. Õige pea saame kütusetankla, mille paigaldab Jetoil. Lääneranna vald viis mustkatte alla enamiku ligi viiekilomeetrisest teelõigust, mis jääb Tõstamaa-Nurmsi tee ja puhkeküla vahele, ise katsime mustkattega randa viiva tee, eratee ja parklad, kokku umbes 900 meetrit,” võib Varbla puhkeküla peremees Heino Sabiin rahul olla.