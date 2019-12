Pilguheit aastale: Pillirookõrs vahetas nime

Kõrte ametlikuks nimeks sai Pillirookõrs, ent juba sügisel vahetasid tegijad nime Suckõrs’i vastu. Mihkel Tamm selgitas, et nime vahetati kahel põhjusel. Esiteks on välismaalastel sõna pillirookõrs väga keeruline hääldada. „Teine põhjus peitub meie kaubamärgi kaitsmises. Kui eelmisel suvel oma tegemistega pihta hakkasime, siis pilliroost joogikõrsi meie teada keegi kuskil ei valmistanud. Tol hetkel ei andnud sõnaühend pillirookõrs ka Google’ist mingisugust vastet ja seetõttu otsustasimegi endid Pillirookõrreks nimetama hakata – annab kohe kliendile teada, millega tegu. Aga kuna tegu on selgitava sõnaga, siis kaubamärgina seda kaitsta ei saa,” selgitas Tamm. Sellegipoolest on neil hea meel, et nad on eesti keelde uue sõna toonud.