Pilguheit aastale: peaaegu pooled maatükid muutsid suurust

Maa-ameti kinnitusel jäid kõik piirid looduses paika ehk siis kelleltki maad ära ei võetud ega juurde lisatud, vaid kaardile kantud maatükile arvutati pindala maatüki tegeliku suuruse järgi. Samuti ajakohastati kõlvikute (haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa) andmed, et need vastaksid tegelikule olukorrale looduses.

Kokku muutus 330 000 maatüki pindala ehk peaaegu pooltel. Arv on küll suur, kuid enamikul jäid pindala muutused siiski alla ühe protsendi. Maa-ameti veebilehe kaudu on maaomanikud tutvunud oma maa-andmetega 130 000 korral. Infoliiniga on aasta jooksul ühendust võetud 5400 korda, sellest 3200 korral telefoni ja 2200 kirja teel.

Kui teie katastriandmete juures on märked „pindala on ebatäpne” või „vajadus piiri asukoht kindlaks teha”, siis see viitab, et andmed ei ole kvaliteetsed. Nii piiriprobleemide lahendamiseks kui ka maatüki täpse pindala saamiseks tuleb maaomanikul tellida maa mõõdistamine.