Pilguheit aastale: GPS-vargad tekitasid peavalu kogu Euroopas

Koos viljavõtuajaga rau­ges ka varguste laine. Põhja prefek­tuuri raskete kuritegude talituse juht Hannes Kelt ­lisas, et vargused olid probleemiks mitmel pool ­Euroopas. Hiljuti andis Europol ­teada, et Prantsuse ja Leedu politsei­jõudude ühisoperatsioonina peeti kinni GPS-seadmete vargustega seotud grupeering ning selle käigus arreteeriti ­neli ­isikut Leedus Panevėžyses, kus võrgustik toimetas.

Alates 2018. aastast Prantsusmaa maapiirkondades tegutsenud võrgustikku kahtlustatakse seadmete varastamises ja euro­liidust välja müümises. Olenevalt GPS-süsteemist on kahju, mida ühe seadme vargusega tekitatakse, 10 000 – 20 000 eurot. GPS-­vargused on 2018. aastast Prantsusmaal aina sagenenud – kokku on ­registreeritud 675 juhtumit ­kogukahjuga üle 6,5 miljoni euro.