Andres Herkel: Donald Tuski uus amet ja Euroopa tulevik

Tellijale

Alates selle aasta lõpust on Donalt Tuskil uus amet – ta juhib Euroopa mõjukaimat parteiperekonda, Euroopa Rahvaparteid (European Peoples Party, EPP). Kuigi see amet pole jooksvas uudisvoos nii silmatorkav, kui oli ta äsjane roll Euroopa Ülemkogu eesistujana, on tegemist mõjuka ja Euroopa poliitilist arengut suunava valikuga.