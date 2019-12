Karmo Tüür: Venemaa probleem 2024 ehk putinism president Putinita

Tellijale

Vladimir Putini praeguse ametiaja peamine ülesanne on välja mõelda, kuidas jääda võimule presidendiametist lahkudes. Vastavates ringkondades nimetuse «probleem 2024» all tuntud ülesanne koosneb kahest muutujast: kuidas säilitada putinistlik valitsemismudel pärast seda, kui aastal 2024 lõppeb põhiseaduse järgi tema presidentuur.

Üks võimalus on sooritada n-ö tehnokraatlik siire, mille mudeli väljatöötajateks peetakse praegu presidendi administratsiooni juhi ametis olevat Anton Vainot ja tema esimest asetäitjat Sergei Kirienkot.

Need ja muud siinses artiklis toodud mõtted pärinevad Moskvas tegutseva Carnegie mõttekoja hiljutisest uuringus Venemaa (majandus)eliidi hulgas. Selle uuringu 20-leheküljeline aruanne on niivõrd põnev lugemine, et vääriks lausa täistekstina eestindamist, kuid annan siinkohal lühiülevaate.