Ariana Grande ütles kunagi, et jumal on naine, ja ma täiesti usun teda. Ebamaise iluga, mille ülimaks väljendusena võib näha võimsalt meloodilise häälega naisi – haldjaliku ja imekauni välimusega, subtiilseid, kuid kõigeväelisi –, vallutasid need eeterlikud, pea unenäolised naisterahvad 15. detsembri õhtul Helitehase Tallinnas.