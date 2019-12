Kaubarändur Aasias: Laoses varu mõnuga kannatust

Indias kohtun tihti kaubaränduritega üle maailma. Vahetame infot ja kogemusi. Kus on tõusnud hinnad või maksud, millisest riigist on nüüd kasulikum mingit toodet osta jne. Kes ostab Indiast, see käib suure tõenäosusega ka Nepalis, harvem Tais ja veel harvem Indoneesias. Mina käin neis kõigis ja ka teistes Aasia riikides, kuhu seda tüüpi kaubarändurid üldjuhul ei satu. Teised imestavad, kuidas väikeses Eestis on võimalik seda kõike turustada. Laos on jäänud täiesti märkamatuks.