Postimees Strasbourgis: tunnustus uiguuri aktivistile ärgitab arutelu Hiina sanktsioonidest

Seistes eile Euroopa Parlamendi ees ja võttes oma isa, majandusprofessori ning uiguuri aktivisti Ilham Tohti nimel vastu tänavuse Sahharovi auhinna, meenutas tema tütar Jewher Ilham, kuidas tal oli kunagi kombeks isaga kurjustada, sest too kulutas kogu aja oma asutatud veebilehele, mille eesmärk oli luua mõistmist uiguuride ja han-hiinlaste vahel. Et tütart lepitada, töötas Tohti tihti lapse magamistoas, et nad saaks nii natukenegi aega koos veeta.