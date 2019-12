Garaažiühistu tõrjub kurikuulsat taristuärimeest

Tellijale

Kurikuulus ärimees Konstantin Iva­niš­vili, kelle leivanumbriks on siiani olnud elamurajoonide sõiduteede ja veetorustike kokkuostmine, on haaret laiendanud – praegu üritab ta üle võtta ühte Retke tee garaažiühistut.

Postimees on Ivanišvilist varemgi kirjutanud. Tema äriplaan on üldjoontes lihtne: ta ostab pankrotipesast või mõnelt enampakkumiselt ära näiteks mõne teejupi, mis on mõnele inimesele ainus võimalus koju ja kodust välja pääseda. Ning seejärel hakkab tee kasutamise eest tasu küsima.