Tellijale

Olete arvamusloos öelnud, et pooled Eesti ettevõtted ei võta partnerite hilinenud arvete puhul midagi ette. Kas olukord on nii halb ja miks võlga tagasi ei nõuta?

Jah, meie üle-Euroopalise uuringu tulemused näitasid, et pooled Eesti ettevõtted ei tee võlgade osas midagi. Ettevõtete vahelised võlad on küll üleeuroopaline probleem, kuid arvud näitavad, et Baltikumi ettevõtted on võlglaste suhtes ükskõiksemad. Baltikumis ei kasutata ka nii laialdaselt inkassofirmasid ja see paistab eriti silma Eestis. Vaid kaheksa protsenti ettevõtetest kasutab inkassofirmade teenuseid.