Reelika Ojakivi: unistades noorte tulevikust

Tahan rääkida oma unistusest, milline võiks olla Eesti noorte elu aastal 2035. Mind puudutas sügavalt film «Aasta täis draamat», puudutas selle noore lugu. Puudutas see, et ma tean, et paljud noored on samasuguses olukorras, mis meile, noortevaldkonna töötajatele, võõras ei ole.

Film näitab väga selgelt, kui tähtis on pöörata noortele tähelepanu, sest nad on ühiskonnas teiste eagruppidega võrreldes ebavõrdsemas positsioonis. Suureks saamine ei olegi nii lihtne, kui arvata võiks. Sellel teekonnal on nii palju küsimusi, on segadust ja kurbust ning alla surutud tundeid – selge, et noor vajab tuge ja toetust täiskasvanult. Vajab mitmesuguseid võimalusi iseenda ja maailma avastamiseks, kogemusi ja katsetamisi. Film näitab, et noored on erinevad ja erilised – selle asemel et neid raamidesse suruda, peame tegema kõik selleks, et neil oleks Eestis hea elada.

Film näitas, et hoolimata sellest, kus piirkonnas noor elab, milline on tema pere sotsiaal-majanduslik taust, milline on välimus või sõpruskond, on ainus, mis tegelikult loeb, noore sisemus, tema hing, mis tahab sees heliseda. Seda, mis teeb noore eriliseks, ei ole silmaga näha. Iga noor on eriline ja väärtuslik ning väärib võimalusi eneseteostuseks. Me ei taha ju, et noored loobuksid unistamast ega seaks tulevikule suuri ootusi. Soovime hoopis, et nad leiaksid iseend ja unistaksid suurelt!

Me ei taha ju, et noored loobuksid unistamast ega seaks tulevikule suuri ootusi.

Ka mina tahan unistada. Sellest, milline elu on noortel aastal 2035 ja kui palju saab noortevaldkond selle heaks teha. Siin on minu unistus.

Aastal 2035 võiks noorte osakaal olla rahvastikust kasvutrendis. Kõikjal Eestis aitab noorsootöö noortel ees seisvate väljakutsetega hakkama saada. Kesksel kohal on noor oma huvide ja vajadustega, tema võimestamine. Noorsootöö pakub noortele keskkonda turvaliseks katsetamiseks, aga ka eksimiseks, oma vigade märkamiseks ja neist õppimiseks. Kiiresti muutuvas maailmas aitab noorsootöö arendada kriitilist mõtlemist ja kohanemisvõimet, samuti enesejuhtimist. Noorsootöö annab kaasa oskuse olla loominguline, ettevõtlik, innovaatiline, iseendast ja oma vaimsest tervisest hoolida, pingelistes olukordades toime tulla, mõista ümbritsevat, leida iseennast, olla digipädev ja hea suhtleja.

Noore aeg on väärtustatud, õppimine on efektiivne ja paindlik. Nii moodustavad noorsootöös ja formaalhariduses omandatud teadmised ja oskused hea terviku haridusest, jättes seejuures noorele ka vaba aega puhkamiseks, jõu kogumiseks, sõpradega suhtlemiseks. Aastal 2035 õpivad noored iseendale, väärtustavad haridust, on suunatud lahenduste leidmisele ja vajalike teadmiste omandamisele täiend- ning ümberõppes. Ühiskonnas ei keskenduta edukultusele. Hoolivus enda ja ümbritseva suhtes on esikohal.