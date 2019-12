Theodor Sink: Estonian Cello Ensemble teeb muusikat, mis endale meeldib

Tellijale

See projekt, millest on nüüd välja kasvanud Põhja Konna ja Estonian Cello Ensemble’i uus album «Hetk», sai alguse 2017. aasta Eesti Muusika Päevadel, kui Rasmus Puur tegi kuuele tšellole seade In Spe loost «Antidoloro­sum» ning Erkki Sven-Tüür «Päikesevenest». Kuna Tüürile hakkas meeldima mõte, et tšellod mängivad In Spe lugusid, jõudis see asi järgmisel aastal suurema kontserdini Leigo Järvemuusikal, kus tegi solistina kaasa Valter Soosalu. Ja seeläbi tuli hiljem mängu ka Põhja Konn.