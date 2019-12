Andrus Karnau: braavo, härra apteeker!

Tellijale

Kolmapäeval sulges uksed umbes neli korda rohkem apteeke, tähelepanu oli mitu korda suurem. Sellele eelnes dramaatiline hääletus Toompeal, kus reformi tühistav seadus kukkus «ootamatult» läbi. Protestimine ja oma õiguste kaitse on demokraatlikus riigikorralduses lubatud. See on üks osa vabast riigist. Keegi ei hakka trahvima Toompeale meeleavaldusele sõitnud traktoriste, isegi kui liiklusseadus keelab sõita kitsail vanalinna tänavail põllutöömasinatega, milles sinine kütus. Kui keegi oli tõesti hädas suletud apteegi pärast, siis võis ta kiirabi kutsuda ja oma rohu kätte saada.

Rahva tervis ei puutu apteekide tööseisakul asjasse, sest apteegireform ei korralda ravimite müüki, vaid omandisuhteid. Enamasti on linnades mitu rohupoodi kõrvuti ning umbes pool apteekidest ei protestinud uste sulgemisega. See tähendab ka seda, et umbes pool apteekidest on valmis apteegireformi nõudeid täitma.