Jaan Männik: suured teemad seisavad usalduse taga

Enne kui Perssonile peaministri kohta pakuti, oli ta analüütikute poolt hinnatud rahandusminister ja saneeris Rootsi majandust. Ta tegi seda kõva käega, jahedalt, analüütiliselt ja ilma emotsioonideta. Rootsis arvatakse, et Persson ise sisuliselt määras Jens Henrikssoni Swedbanki uueks juhatuse esimeheks. Nad on varem koos töötanud ja tunnevad teineteist hästi. Rootsi meedia küsimusele, mida Persson ja Henriksson praegu oluliseks peavad, vastavad nad ühtviisi, et tähtsaim on taastada panga usaldusväärsus, sest pangandus on usalduseäri.