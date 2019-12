Andrei Kuzitškin: kvoodid venelastele - uus segregatsioonimeetod

Tellijale

Kõik teavad, et Eesti on lakkamatu rünnaku all Kremli hübriidsõjas, mida peetakse kõigi lääne demokraatlike riikide vastu. See on mõistetav: Eesti majanduslik ja poliitiline edu ärritab tõsiselt Kremli juhtkonda, kes toodab ja levitab müüte allakäigust ja kriisist kõigis riikides, kus on julgetud kritiseerida Putini režiimi. Seepärast pruugitakse Eesti vastu mitmesuguseid meetodeid ja vahendeid sisepoliitilise olukorra destabiliseerimiseks. Üks neist on infosõda ja Eesti ühiskonnas lõhesid põhjustavate teemade ülestõstmine avalikus ruumis.