Eleri Lopp-Valdma: Kose lageraie eirab kogukonda

Tellijale

Miks peab rahvas vabas riigis võitlema omaenda metsa eest? Näiteid, kuidas Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kogukonnast üle sõidab, on kogunenud liiga palju. Meediast on käinud läbi Viimsi, Kolga, Aruvalla, Saku, Ohtu ja teised juhtumid, aga veelgi rohkem on kordi, kus jäädi oma huvide esindamisega lihtsalt hiljaks. Juhtumeid, kui raiest saadi teada alles langi äärel seistes, nähes alles hiljuti kõrgunud metsa asemel vaid silti «õpperada».

Ohtus tuldi vähemalt niigi palju vastu, et anti kogukonnale aasta aega ekspertiisi tegemiseks, tuvastamaks Pihu metsa loodus- ja kaitseväärtusi. See õnnestus tänu kohalike elanike tugevale tööle, aga ka Lääne-Harju vallavalitsuse toetusele, kes koos kogukonnaga töötas.

Siiski elasid kohalikud inimesed lootuses, et lageraiet ei toimu ja nende soove arvestatakse. Alles siis, kui metsamasinad detsembri esimesel nädalal Kose alevikus lageraiet alustasid, saadi aru, et kohalikke elanikke on ignoreeritud. Pooled plaanitud raietest on jõutud juba ära teha. Ülejäänud oleks praegu tegemisel, kui kogukond poleks sekkunud. Nüüd elavad inimesed hirmus, et iga hetk võib tulla harvester ja metsad aleviku piiril maha raiuda.