Andres Sepp: metsa näo säilitamiseks tuleb seda raiuda

Selline mets näeb vägagi suure ja vana metsa moodi välja. Koos metsaga kasvades ei pane me tähele, et ka tema vananeb, kasvab suuremaks ja tüved lähevad jämedamaks. Me ei pane ka tähele, et metsamehed läbi aegade on metsa eest hoolt kandnud ja seda kasvatanud.