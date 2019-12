Järelnoppeid traadiaasta vagude vahelt

Aasta hakkab lõppema. On aeg vaadata heldinult tagasi ning meenutada, millised uued võitlusviisid aitasid meil tulla läbi nende päevade hoogsalt, reipalt ja võidukalt. Nagu ühele kapitalistliku töö kangelasele kohane. Kallasin oma plaadiriiuli keskpõrandale laiali, noppisin sealt välja kohaliku traadimuusika artistide uudisväljaanded ning kirjutasin igaühe kohta mõne lause tutvustavat teksti. Ruumipuudusel jätsin välja need, keda on Postimehes lõppenud aastal juba kajastatud (nt Metsatöll, Goresoerd ja Kreatiivmootor).