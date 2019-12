Tellijale

Mida me nendest – sageli halearmsatest ja naiivsetest – lugudest oleme üle võtnud? Mis on jõulujutu aegumatu sõnum? Millest kirjutatakse tänapäevastes algupärastes jõuluraamatutes? Nagu öeldud, punakuued ja inglikesed tohib kõrvale jätta. Sündmused võiksid muidugi talvel areneda, need võiksid seostuda mõne jõulukingitusega ja nende hüva sõnumit ei pruugiks autor väga ära peita. Jõulujuttudele on iseloomulik varjamatu moraal. Lood tõstavad endiselt esile selliseid väärtushoiakuid nagu lahke meel, märkamine, heldekäelisus, omakasupüüdmatu abi. Endiselt peetakse isetehtud, olgugi et vaesemaid jõule paremaks kui ostetud jõule. Arvatakse oluliseks koosolemise aega ja mittemateriaalseid väärtusi. Kõik see ei tähenda, et midagi dramaatilist toimuda ei tohiks.