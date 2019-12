Vikerkaar loeb. Armunud ökoloogi murelik pilk Mustale Mandrile

Tellijale

Tekstist on tunda ka värskelt armunu kirge. 2013. aastast saadik – nii et mitte väga ammu – Aafrikas rännanud Kuresoo kirjeldab oma suhet mandriga järgmiselt: „See, mis siin päriselt naha alla poeb, on midagi hoopis muud – pula on õnnistus – see on fluidum, õhk, lõhnad, hääled ja maagia, see on sügavat und maganud latentsete geenide ja reptiiliaju magus ärkamine inimese algkodus.“

Nii et jah, kõik reisikirja kohustuslikud komponendid on siin raamatus olemas. On reisija, keda valdab rahulolematus oma argipäevaga. On sihtkoht, mis avab lisaks omaenda ainulaadsetele saladustele ka mingi sügavama tõsiasja maailma ja inimese olemusest. On kirjeldused, mis rõhutavad kultuuri asemel natuuri ning näitavad, kuidas tsivilisatsioon on pealisehitis, mis pigem segab, kui aitab, ning vaid treenitud silma kohtumisel loodusega jõuame tõeliste õppetundideni.

Teisisõnu, raamatut „Seal, kus talvituvad suitsupääsukesed“ võiks vabalt lugeda samasuguse kriitilise pilguga, millega Kuresoo kostitab 19. ja 20. sajandi Aafrikat romantiseerinud seiklejaid (üks näide: Heming­way jahipäevik „Aafrika haljad künkad“ viib autori mõtted palja ülakehaga über-macho’le Vladimir Putinile). Siinse arvustaja valulävi Aafrika romantiseerimise-eksotiseerimise suhtes on eriti madal, kuna õhkamised stiilis „fluidum, õhk, lõhnad, hääled ja maagia“ kipuvad liigagi sageli asendama reaalset tahet Aafrika ühiskondade ja ökosüsteemide mõistmiseks.