Kirss jõululaual: pardipraad

Pärnus, Rääma oja kaldal vaikse umbtänava lõpus ollakse jõuluõhtuks valmis. Maja särab hämarduva taeva taustal tuledevanikutes ja väikesele kuusele aknaorvas on värvilised pühadekuulid külge riputatud. Õuel ninaga õhku tõmmates pole enam mingit kahtlust: Evely Kasemaa-Lilleste ja Tanel Lilleste köögis lõhnab juba täitsa pühade moodi.

Külmkapist võetakse kalaterriin ja lõigatakse sellest piparkoogivormidega veatud rattad, ahjupart on küpsenud krõbepruuniks ja hapukapsapotti kallatakse maitse viimistluseks sorts pardirasva. Piparkoogitiramisu läheb samal ajal külmkappi tahenema.

See on Lilleste pere jõulusöömaaja peaproov, ekstra Arteri lugejatele.

Paar kolis koos nelja-aastase tütre Emilyga Pärnusse poolteist aastat tagasi, enam-vähem sama kaua on nad pidanud oma suures söögitoas kodurestorani Kirss Toidul. Tanel on põline pärnakas, kel kohalikust kutsehariduskeskusest ka kokaharidus ja selja taga kümmekond restoranikoka aastat, muu hulgas ühes Norra ranniku kalarestoranis. Mereande leidub muide nende menüüs ühtelugu. Ääsmäel kasvanud Evely oli aga pikalt tallinlanna, tegi müügi- ja turundustööd, kuid armastas ka head toitu ja kokkamist. Ning kui kokku saavad päriskokk ja kirglik hobikokk, polegi väga imestada, et ühel päeval avavad nad kodurestorani.