Tellijale

Teadlaseks olemise tuum on oskus mõelda loogiliselt ja kriitiliselt. Just nimelt mõlemat koos, loogikata kriitika ega kriitikata loogika pole teadus. Kriitiline loogika viib mind paratamatult algküsimuseni: kas meil on vaja pidevalt oma naba paigast sikutada, selleks et ühiskonda ja majandust teadmispõhisemaks nügida? Lepiks ehk sellega, mis on. Nälga ja surma meie tänavatel iga päev ei näe. Maailma keskmise taustal on meie keskmine kodanik – olgu tema nimi näiteks tädi Maali ja olgu ta ametilt füüsik – üsna jõukas ja priske.