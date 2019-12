EKI keelekool: šampanja aeg käes, siidri oma tulekul

Kvaliteetveine mekkinu suudab vahet teha, kas klaasi on valatud ehtsat Champagne’ist pärit jooki või kihiseb seal sekt, cava, lambrusco või suvaline шампусик.

Siinmail enamasti suvise grilliaja joogiks peetav siider alles nihkub poeriiuleil tasapisi säästuõlle ja longero vahelt vahuveinide sekka. Nii on täheldanud ühe siidrivabriku peremees.

Seadusandja sõnastuse kohaselt on siider valmistatud üldjuhul õunamahlast, perry aga pirnimahlast ning piiratud koguses võib siidrile lisada pirnimahla ja vastupidi. Et siis siider on õunast ja perry pirnist tehtud. Siidritootjad on mõelnud, mis võiks olla perry eestikeelne vaste. Esialgu pole head ideed tulnud, aga kõik ettepanekud on teretulnud.

Muideks, pirnisiider ei sobi, sest tähendab, et õunamahlale on lisatud pirnimahla. Pelgalt maitseks.

Perry on aga peen jook, seda valmistab üks sajast siidritootjast. Siidriilma tippu kuuluva joogi valmistamiseks ei kasutata mistahes kvaliteediga pirni, vaid puuvili peab olema ideaalne. Kui siider on peaaegu vahuvein, siis perry või prantslaste poiré võrdluseks sobib Rolls-Royce. Elegantne, maagilise mõjuga ning naturaalse mulliga, elav jook. Tõeline perry, mitte pear-cider. Ingliskeelsed asjatundjad vaidlevadki, kas perry ja pear-cider on sünonüümid. Töösturid pooldavad viimast, käsitöö tegijad on jäänud traditsioonile ja kvaliteedile truuks. Terminoloogia puhub ikka kired lõkkele.

Siidrimood on täiendanud meie sõnavara ka käsitöösiidri ja pommeljeega. Nii registreeriti Eestis esimene käsitöösiider nelja aasta eest ja Skandinaavias võib pommeljee tiitlit kanda kaks inimest, neist üks eestlane.

Enamasti on sommeljee kohta antud selgitus, et tegemist on veinikelneriga. Tegelikult sommeljee ainult veini ei vala, vaid tegeleb veinikeldri ja veinikaardiga ning sobitab jooke toitudega. Nii ei ole ka sertifitseeritud pommeljee pelgalt siidrikallaja, vaid siidriekspert.

Käsitöösiidrit on väidetavalt valmistatud üle 1000 aasta. Kunagi olnud siider ka maksevahend. Nii makstud Vana-Rooma leegionäridele töötasu siidrina, mis oli veest kasulikum, kuna alkohol ja happed hoidsid tõved eemal.