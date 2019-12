Tellijale

Kogu maailmas tekitab tohutut jõulueelset furoori Havai ülikooli professorite avastus, et must auk paneb universumi paisuma.

Reede õhtul töölt tulles otsustasid Havai ülikooli professorid Kevin Croker ja Joel Weiner pisut lõõgastuda ning teha aias väikese grilliõhtu. Kuna kohapeal selgus, et süütevedelik on otsa saanud, võtsid nad kuurist jalgrattad ning sõitsid bensiinijaama, et seda osta. Teel olles paelus nende tähelepanu tähistaeva keskel laiutav must auk. Mehed otsustasid kummalist nähtust lähemalt uurida, kuid enne siiski pisut grillida ja mõned õlled juua.