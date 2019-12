Tellijale

Göteborgi ülikooli teadlaste sõnul oli muistne naine väga kole.

„Sellisega poleks küll normaalne mees tahtnud kohtama minna. DNA näitab, et tal oli pikk saba.“ Lisaks oli naine ka üleni väga karvane. „DNA näitab, et naine ronis päevad otsa puude otsas ja sõi putukaid. Iseloom oli tal väga halb. Ta pidutses päevad otsa ja midagi mõistlikku ei teinud. Riides käis ta ka halvasti. Jumal tänatud, et ta enam siin Rootsis ei ela,“ leiavad Göteborgi ülikooli teadlased.