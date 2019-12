Baruto rääkimata lood

Praegu võib aga öelda: väga hea, et see raamat ilmus alles nüüd, mil Barutol profikarjäärile joon alla tõmmatud ning kõigest kordasaadetust põhjalikum ülevaade.

Märkimist väärib seegi, et peatükid ei ole raamatus paigutatud kronoloogiliselt, vaid pigem loo jutustamise loogika seisukohast: esmalt reisime koos kahe tulevase sumolootusega – Höövelsoni ja Ott Juurikaga – Jaapanisse ning tutvume sumomaadluse reeglite ja traditsioonidega, seejärel põikame aga ajas tagasi Baruto lapsepõlve ja kooliaega, pärast jätkub lugu uuesti Jaapanis, kus eestlane kohtab oma tulevast abikaasat, tõestades samal ajal väsimatu sihikindlusega oma kohta sumoproffide hulgas – liikudes aste astmelt üha kõrgemale tipu suunas. Tundmatu keele ja kultuuriga sina peale saamine, vigastused ja nende seljatamine, intrigeerivatest olukordadest auga välja tulemine, üha suurenev avalikkuse tähelepanu, triumf ja sellele järgnenud veelgi suuremad lootused – tõusta esimese eurooplasena kõrgeimale astmele, yokozuna’ks – juba kõik see kokku kõlab nagu ühe põneva filmi stsenaarium. Kuid sellega lugu veel ei lõppe: meil on võimalus esmakordselt vahetult kaasa elada ka suure sportlase karjääri lõpule ning sellele järgnenud ajale: edule Jaapani televisioonis ning sealses äris, perekonnale pühendumisele ning Eestisse tagasi tulekule. Kokkuvõtteks võib aga öelda, et see lugu räägib mehest, kes tänu oma saavutustele on soojendanud Eesti ja Jaapani vahelisi suhteid rohkem kui keegi teine eales varem.