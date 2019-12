Tellijale

Stilist Kertu Tiik eelistab kunstkuusele igal juhul ehtsat torkivate okastega puud. «Kaubanduses pakutavad nüüdisaegsed tehiskuused on küll kvaliteetsed ja näevad head välja, kuid neil puudub mõnus metsa lõhn ja hing,» tõdeb ta. «Meie peres on jõulupuu koju toomine oluline vanaisade-vanaemade ajast. Lapsepõlvest säilinud komme isaga kuusk osta on aasta lõpus üks esimesi pühadetoiminguid. Viimased pool tosinat aastat oleme kuuse valinud oma metsast, sest tähistame jõule maal. See annab traditsioonile ja puule veel suurema väärtuse.»