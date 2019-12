Udmurtide keeletragöödia: vanemad ei taha lastele emakeelt õpetada

«Ja kui homme kaob mu keel, siis mina olen täna valmis surema!» Udmurdi teadlase Albert Razini jaoks ei olnud see sõnakõlks: protestiks oma emakeele hääbumise vastu pani ta end avalikult põlema ja hukkus. Selle meeleheitliku sammu valguses on eriti valus, et udmurdid loobuvad ise vabatahtlikult üha enam lastele oma keele õpetamast.