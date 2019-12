Värske toompealase suur amps

Tellijale

On huvitav, kuidas just Tõnis Mölder apteegireformi teemal ühtäkki eeskõnelejaks sattus. Enne apteegireformi arutamiseks kokku kutsutud koalitsiooni töörühma polnud ta apteeginduse kohta avalikult suurt midagi öelnud. Nii palju, kui noor poliitik teemat kommenteeris, tema vaatenurgad ka varieerusid: umbes aasta tagasi Tallinna abilinnapeana ametis olles pidas ta apteegireformi halvaks mõtteks, tänavu kevadel ikkagi vajalikuks ja nüüd sügisel on taas reformi tühistamise lainel.