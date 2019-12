Küllap see on eestlaste üldine veendumus, et kui maailmas üldse tõde ja õigust leidub, siis valivad Ameerika filmiakadeemia liikmed «Tõe ja õiguse» parima võõrkeelse filmi kuldmehikese vääriliseks. Mis siis, et samale auhinnale kandideerivad ka näiteks Bong Joon-ho «Parasiit» või Pedro Almodóvari «Valu ja hiilgus».