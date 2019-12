Nessun dorma ehk täna öösel ei tohi keegi magada

Konverentsi lõpuks oli selge, et suurte eesmärkide seadmise lootus kukub Hispaania pealinnas kokku. FOTO: Kiara Worth/IISD/ENB

On laupäeva, 14. detsembri pärastlõuna, ÜRO kliimakonventsiooni osaliste 25. kohtumine on kestnud juba rohkem kui 24 tundi plaanitust kauem. Istun Euroopa Liidu koordinatsiooniruumis ja nagu enamik ikka veel kohal olevaid delegaate, ootan uut infot kinniste uste taga toimuva kohta. Õhus on teadmatust ja kärsitut ärevust.