Nende jalad kerkivad soojendust tehes kiirete tõmmetega maast üles, nende käed teevad suuri ringe, mis ei tähista oma dramaatilisusest hoolimata mitte midagi, jättes endast maha vaid õhku tõmmatud imaginaarsed kaared ja veidi paremini painduvad deltalihased. Enamik neist on 20ndate eluaastate keskel, nende seas ka mõni vanem, keda spordikommentaatorid nimetavad veteranideks ning kelle sõna maksab garderoobis tänu nende eakusele rohkem kui teiste oma. Nad on juba ületanud selle maagilise 30. eluaasta piiri, mis spordimaailmas tähistab allakäigu vääramatut algust ning finišijoone paistmist.

Nemad on need, kelle käest ajakirjanikud küsivad karjääri lõppemise kohta, mõnel neist on juustesse siginemas halli (osaliselt nendesamade küsimuste tõttu), nende värskus hakkab kaduma ja ainus, millega need 30-aastased seda hiigelsuurtel areenidel välja vabandada veel suudavad, on nende „kogemused“.