Tänak valiti maailma kolmandaks autosportlaseks

Iga aasta lõpus avaldab Autosport 50 autosportlasest koosneva edetabeli, milles reastab eri autospordialade piloodid paremusjärjekorda. Tänaku nimi on edetabelis esindatud neljandat aastat: mullu sai ta neljanda, tunamullu 12. ning aasta varem 43. koha.

Tegu on subjektiivse edetabeliga, kus saavutatu kõrval mängib paratamatult rolli ala prestiiž. Autoralli jääb siinkohal vormeli kuninglikust F1 sarjast maha ning see kajastub ka edetabelis. Esikümnesse kuulub neli, 50 parema sekka aga 14 vormel 1 pilooti.

Näiteks autorallist, kus on ka väiksem konkurents, kuulub lisaks Tänakule edetabelisse veel Sébastien Ogier (7.) ning Thierry Neuville (11.).

Samas on autoralli ainukene ala, mis on seni suutnud alates 2002. aastast väljahõigatavas pingereas vormel 1 vastu saada. 2005. aastal nimetati parimaks roolikeerajaks Sébastien Loeb, ülejäänud 17 esikohta on läinud F1 pilootidele.