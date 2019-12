Seda aktsiat veganid ostaksid

Tellijale

Üks tuntumaid libaliha tootjaid on California iduettevõte Beyond Meat, mis tegi mai alguses marulise börsidebüüdi, aga hiljem väärtpaberi hind stabiliseerus.

Beyond Meati tuntuim toode on burger, mille liha meenutav kotlett on tehtud herneproteiinist ja peedimahlast. Viimane peaks andma burgerile lihalaadse väljanägemise ning pihvi maitse. Ettevõte soovib, et tema tooteid müüdaks samast külmikust traditsiooniliste lihatoodetega.