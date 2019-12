Viimase 30 aasta järsud muudatused on toonud osas ühiskonnast kaasa rahulolematuse. Nende inimeste rahulolematus on põhjendatud, sest sugugi mitte alati ei ole ka poliitikud mõistnud, millist valu nende otsused mujal ühiskonnas võivad põhjustada. «Üks on inimeste päris mured. Teine asi on poliitikute soov neid muresid ära kasutada. Rõhutan: mitte leevendada,» ütleb president Kersti Kaljulaid.

Tellijale

Teil on kombeks väljendada oma seisukohti ilma sõnu välja ütlemata. On see sõnum riideesemel või siinsamas riigikogu saalis õigel hetkel püsti tõusmine ja lahkumine. Millist sõnumit kannab see, et me teeme täna intervjuud riigikogu pressirõdul?

Ka täna on minu käest küsitud küsimusi, millele peab vastust teadma see saal siin. Võib-olla ongi hea olla siin riigikogus saalis, et see kogu aeg meeles püsiks. Parlamentaarses riigikorras on ju just riigikogu see, kes ei saa kunagi öelda, et «meie ei saa midagi teha». Just nemad on need, kes saavad alati midagi teha