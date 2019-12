Tellijale

Mäletatavasti jättis just katus elektrita Võru linna ja maakonna ning see oli täielik black out, isegi riigipiiri ületamine ei toiminud mõnda aega. Natuke enne seda olid paljud küsinud, kas riik valmistub sõjaks, et käsib kodanikel koju toitu, vett ning muud tarvilikku varuda. Jah, muuhulgas valmistub Eesti riik ka sõjaliseks konfliktiks, sest muidu poleks ju mõtet soetada soomukeid, kahureid ja laskemoona. Pigem tabab meie mõnda süsteemi järjekordne «katus», sest rikkekindlaid süsteeme veel ei ehitata. Varude soetamine on seega väga kohane tegevus igas valdkonnas.