Toomas Kask: sõna sõna vastu ehk usk

Kõigepealt apteegireformist. Usun, et selle küsimuse kõige tähtsam punkt seisneb usalduses. Olgem ausad: kui paljud saavad ka tegelikult aru, mis trall selle reformi ümber toimub? Millised detailid on peidetud mõne suurfirma lobitöö tulemusena tekkinud mitmekümneleheküljelisse kõikehõlmavasse dokumenti? Kas kaks kolmandikku apteekidest lähebki tõesti 1. aprillist kinni?

Riigikogu liige Andrei Korobeinik (Keskerakond) ütles nädala sündmusi kokku võtvas taskuhäälingus «Märk maha», et see on võimalik. «Võibki juhtuda, et meil on mõned kuud apteegid kinni. Proviisorid tahavad neid osta, aga müügitehinguid ei toimu,» hoiatas Korobeinik.

Kas me saame teda uskuda? Ei tea. Fakt on see, et enamik meist ei ole olnud poliitikud, osalenud aruteludel ega oma silmaga näinud dokumente, mis mõjutavad meie tulevikku. Niisiis, küsimus on usalduses. Keskmisel inimesed ei ole teadmisi, oskusi ega võib-olla ka tahet laskuda kantseliitliku paberihunniku detailidesse. Laias laastus on küsimus «usus» saadikutesse, kes neid otsuseid meie eest ja meie volitusel langetavad.

Enda «emotsionaalselt üles kütmine» ei aita usalduse võitmisel või hoidmisel. Langetada on vaja kaalukad otsused, mida tehes tuleks unustada populaarsus.

Usaldus on seotud tõsiselt võetavusega ja seda on kerge minetada. Kui Eesti endise välisministri ja praeguse eurosaadiku Sven Mikseri nõunik Silver Meikar lippab ringi Euroopa südames joviaalses meeleolus ja ihualasti (Kroonika andmetel nii juhtus), siis tekivad küsimused. Loomulikult, me kõik teeme vigu. See on inimlik. Aga just nii nagu siseminister on pühapäeval Tre Raadio saates ikkagi siseminister, on ka aadamaülikonnas Silver Meikar Brüsseli õhtuhämaruses endiselt Euroopa Parlamendi liikme nõunik.