Nõustun Merit Kopliga, Eesti kultuuriatašeega Berliinis, et kogu näituse kõige häirivama emotsiooni annab Novitskova «postinterneti kunst». Kõik väljasolev – alates Kumus nähtud robothällidest, millest on saanud meid, inimesi põrnitsevad ja tundub, et ise mõtlema hakanud organismid, kuni organismide bioloogiliste territooriumide kaardistusteni – otsekui rõhutab, et see AI (tehisintellekti) ja koodidega tulevik pole enam väga kaugel meist, kes astume õige pea selle sajandi kolmandasse aastakümnesse.